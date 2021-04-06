«Маккаби» разгромил «Химки» в Евролиге

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Маккаби» обыграл «Химки» (92:62).

В составе победителей самыми результативными стали Скотти Уилбекин и Анте Жижич, набравшие по 13 очков. У «Химок» с 21-м очком лучшим снайпером стал Джордан Мики.

«Химки» занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице. «Маккаби» на 13-м месте.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Химки» (Россия) — 92:62 (22:12, 31:13, 20:13, 19:24)

6 апреля.