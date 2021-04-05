«Бавария» хочет продлить контракт с главным тренером Тринкьери

«Бавария» рассчитывает продлить контракт с главным тренером Андреа Тринкьери, сообщает Sportnado 5 апреля.

В сентябре 2020 года Тринкьери подписал контракт на сезон-2020/21. Итальянцу удалось впервые в истории клуба вывести «Баварию» в плей-офф Евролиги.

По словам президента клуба Херберта Хайнера, он планирует в ближайшее время провести встречу с Тринкьери и обсудить продолжение сотрудничества.