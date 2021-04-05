«Бавария» хочет продлить контракт с главным тренером Тринкьери
16:08
«Бавария» рассчитывает продлить контракт с главным тренером Андреа Тринкьери, сообщает Sportnado 5 апреля.
В сентябре 2020 года Тринкьери подписал контракт на сезон-2020/21. Итальянцу удалось впервые в истории клуба вывести «Баварию» в плей-офф Евролиги.
По словам президента клуба Херберта Хайнера, он планирует в ближайшее время провести встречу с Тринкьери и обсудить продолжение сотрудничества.
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