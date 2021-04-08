ЦСКА обыграл АСВЕЛ в Евролиге и занял второе место в регулярном чемпионате

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА победил АСВЕЛ (88:70).

Московские армейцы завершили чемпионат на втором месте. Первую строчку заняла «Барселона».

В составе победителей самым результативным стал Габриэль Лундберг — 23 очка.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — АСВЕЛ (Франция) — 88:70 (18:15, 24:21, 16:24, 30:10)

8 апреля. Москва.

«Жальгирис» (Литва) — «Панатинаикос» (Греция) — 93:78 (27:14, 25:33, 22:13, 19:18)

8 апреля. Каунас. «Sporthalle».