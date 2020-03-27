Форвард «Барселоны» Миротич откажется от большой части зарплаты

Форвард «Барселоны» Никола Миротич откажется от большой части зарплаты. Баскетболист согласился на сокращение зарплаты на 70 процентов, сообщает El Mundo Deportivo.

Миротич — самый высокооплачиваемый баскетболист Европы. В год он получает 5,4 миллиона долларов.

«Барселона» намерена урезать зарплаты и других игроков. Однако не все баскетболисты согласно с такими мерами в условиях кризиса, который вызван эпидемией коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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