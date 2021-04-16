«Фенербахче» не смог составить заявку на матч в чемпионате Турции за 5 дней до игры с ЦСКА в Евролиге
19:16
Матч чемпионата Турции «Фенербахче» — «Анадолу Эфес», который должен был состояться сегодня, 16 апреля, перенесен из-за вспышки коронавируса у хозяев, сообщает Sportando.
«Фенербахче» не смог составить заявку на игру национального первенства. За последнюю неделю семь представителей команды сдали положительные тесты на коронавирус.
В среду, 21 апреля должен состояться первый матч 1/4 финала Евролиги между «Фенербахче» и ЦСКА. Встреча должна состояться в Москве. Для участия в матче «Фенербахче» должен иметь как минимум 8 игроков в заявке.
Дополнительная информация:
https://sportando.basketball/en/bsl-game-between-fenerbahce-efes-postponed/
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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