Евролига изменила формат Кубка Европы

Евролига на официальном сайте 16 апреля сообщила об изменении формата Кубка Европы со следующего сезона.

Начиная с сезона-2021/22 будут внесены следующие изменения:

— в турнире будет участвовать 20 команд (в нынешнем сезоне было 24), 16 из которых получат лицензию для участия на три сезона подряд;

— остальные четыре места получат команды из разных чемпионатов, учитывая их выступление в предыдущем сезоне;

— в регулярном сезоне будет две группы по 10 команд и проведут групповой турнир на два круга в формате «каждый с каждым». Восемь лучших пройдут в плей-офф, начиная со стадии 1/8 финала. На всех этапах плей-офф Кубка Европы победитель будет определяться в одном матче;

— победитель и финалист Кубка Европы получат прямые путевки в Евролигу.

В сезоне-2020/21 казанский УНИКС вышел в финал турнира, где сыграет с французским «Монако». Также российский клуб в следущем сезоне представит России в Евролиге.