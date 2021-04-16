Евролига изменила формат Кубка Европы
Евролига на официальном сайте 16 апреля сообщила об изменении формата Кубка Европы со следующего сезона.
Начиная с сезона-2021/22 будут внесены следующие изменения:
— в турнире будет участвовать 20 команд (в нынешнем сезоне было 24), 16 из которых получат лицензию для участия на три сезона подряд;
— остальные четыре места получат команды из разных чемпионатов, учитывая их выступление в предыдущем сезоне;
— в регулярном сезоне будет две группы по 10 команд и проведут групповой турнир на два круга в формате «каждый с каждым». Восемь лучших пройдут в плей-офф, начиная со стадии 1/8 финала. На всех этапах плей-офф Кубка Европы победитель будет определяться в одном матче;
— победитель и финалист Кубка Европы получат прямые путевки в Евролигу.
В сезоне-2020/21 казанский УНИКС вышел в финал турнира, где сыграет с французским «Монако». Также российский клуб в следущем сезоне представит России в Евролиге.
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