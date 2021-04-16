УГМК сыграет с испанской «Авенидой» в финале женской Евролиги

Испанская «Авенида» 16 апреля в полуфинале женской Евролиги обыграла венгерский «Шопрон» — 72:61.

В финале турнира венгерки сыграют против российского УГМК, который ранее 16 апреля справился с турецким «Фенербахче» — 88:84.

Самым результативным игроком встречи стала украинская басткетболистка турецкого клуба Алина Ягупова, набравшая 28 очков и сделавшая 8 результативных передач. В составе клуба из Екатеринбурга 27 очков в свой актив записала американка Элли Квигли.

Евролига. Женщины

1/2 финала

«Авенида» (Испания) — «Шопрон» (Венгрия) — 72:61 (16:10, 14:22, 20:10, 22:19)