УГМК сыграет с испанской «Авенидой» в финале женской Евролиги
22:43
Испанская «Авенида» 16 апреля в полуфинале женской Евролиги обыграла венгерский «Шопрон» — 72:61.
В финале турнира венгерки сыграют против российского УГМК, который ранее 16 апреля справился с турецким «Фенербахче» — 88:84.
Самым результативным игроком встречи стала украинская басткетболистка турецкого клуба Алина Ягупова, набравшая 28 очков и сделавшая 8 результативных передач. В составе клуба из Екатеринбурга 27 очков в свой актив записала американка Элли Квигли.
Евролига. Женщины
1/2 финала
«Авенида» (Испания) — «Шопрон» (Венгрия) — 72:61 (16:10, 14:22, 20:10, 22:19)
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