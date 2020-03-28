Три бейсболиста японской команды сдали положительные тесты на коронавирус

Три бейсболиста японской команды «Хансин Тайгерз» сдали положительный тест на коронавирус, сообщает Inside the games. Заражение выявлено у Синтаро Фудзинами, Хайяты Ито и Кеньи Нагасаки. Первым вирус был выявлен у Фудзинами, заражение у еще двоих было выявлено после проверки команды.

Это первый случай заражения в японском бейсболе. По словам президента клуба Кендзи Агесио, «Хансин» делает все возможное, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Чемпионат Японии по бейсболу должен был стартовать 20 марта, но был отложен из-за пандемии. Организаторы рассчитывают начать сезон 24 апреля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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