Три бейсболиста японской команды сдали положительные тесты на коронавирус
Три бейсболиста японской команды «Хансин Тайгерз» сдали положительный тест на коронавирус, сообщает Inside the games. Заражение выявлено у Синтаро Фудзинами, Хайяты Ито и Кеньи Нагасаки. Первым вирус был выявлен у Фудзинами, заражение у еще двоих было выявлено после проверки команды.
Это первый случай заражения в японском бейсболе. По словам президента клуба Кендзи Агесио, «Хансин» делает все возможное, чтобы предотвратить распространение инфекции.
Чемпионат Японии по бейсболу должен был стартовать 20 марта, но был отложен из-за пандемии. Организаторы рассчитывают начать сезон 24 апреля.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.
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