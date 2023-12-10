Японский бейсболист Охтани подписал самый крупный контракт в истории спорта

Японский бейсболист Сехей Охтани подписал контракт с клубом MLB «Лос-Анджелес Доджерс», сообщается на официальном сайте клуба.

По сведениям ESPN, соглашение с 29-летним японцем рассчитано на 10 лет, по которому он получит 700 миллионов долларов. Это самый крупный контракт в истории мирового спорта. Ранее в июле 2020 года квотербек «Канзас-Сити» Патрик Махоумс подписал 10-летнее соглашение на сумму 503 миллиона долларов.

Охтани дважды признавался самым ценным игроком Американской лиги. В 2023 году вместе со сборной Японии он стал победителем Мировой бейсбольной классики и был признан MVP турнира.