Допинг
Новости
Статьи
Новости   //    Допинг

Корейский бейсболист доказал, что заразился допингом через солнцезащитный крем. Его оправдали

09:35
Крем. Фото Twitter
Крем. Фото Twitter

Бейсболист южнокорейской команды Doosan Bears, имя которого не разглашается, был оправдан антидопинговыми органами своей страны после того, как доказал невиновность в употреблении стимулятора под названием меклофеноксат.

Этот препарат действительно содержится в консерванте хлорпенсине, который используется в некоторых косметических средствах (шампунях, лосьонах и солнцезащитных кремах).

Как сообщает Yonhap, адвокаты бейсболиста ссылались на прецедент с американским бойцом ММА Робом Фронтом, который в начале этого года был оправдан USADA по делу о все том же меклофеноксате.

Фронт якобы «заразился» допингом через солнцезащитный крем, который использовал за неделю до положительного теста.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Олег Шамонаев все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Пенсионер забил до смерти собутыльника и изнасиловал его
Шойгу заявил об обещании лидеров талибов не атаковать соседние страны
Почему беременная Костенко не может рассмотреть сына на УЗИ
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
2
Офсайд