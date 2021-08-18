Корейский бейсболист доказал, что заразился допингом через солнцезащитный крем. Его оправдали
09:35
Бейсболист южнокорейской команды Doosan Bears, имя которого не разглашается, был оправдан антидопинговыми органами своей страны после того, как доказал невиновность в употреблении стимулятора под названием меклофеноксат.
Этот препарат действительно содержится в консерванте хлорпенсине, который используется в некоторых косметических средствах (шампунях, лосьонах и солнцезащитных кремах).
Как сообщает Yonhap, адвокаты бейсболиста ссылались на прецедент с американским бойцом ММА Робом Фронтом, который в начале этого года был оправдан USADA по делу о все том же меклофеноксате.
Фронт якобы «заразился» допингом через солнцезащитный крем, который использовал за неделю до положительного теста.
Читайте также
0
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю