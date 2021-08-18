Корейский бейсболист доказал, что заразился допингом через солнцезащитный крем. Его оправдали

Бейсболист южнокорейской команды Doosan Bears, имя которого не разглашается, был оправдан антидопинговыми органами своей страны после того, как доказал невиновность в употреблении стимулятора под названием меклофеноксат.

Этот препарат действительно содержится в консерванте хлорпенсине, который используется в некоторых косметических средствах (шампунях, лосьонах и солнцезащитных кремах).

Как сообщает Yonhap, адвокаты бейсболиста ссылались на прецедент с американским бойцом ММА Робом Фронтом, который в начале этого года был оправдан USADA по делу о все том же меклофеноксате.

Фронт якобы «заразился» допингом через солнцезащитный крем, который использовал за неделю до положительного теста.