Американский бейсболист подал иск против бывшей любовницы за клевету об изнасиловании

Игрок бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тревор Бауэр подал в суд на женщину, обвинившую его в сексуальном насилии. Спортсмен намерен взыскать со своей бывшей любовницы деньги за ущерб, нанесенный его репутации в связи с публичным скандалом и отстранением от матчей.

Женщина из Сан-Диего, с которой бейсболист познакомился через социальные сети, утверждала, что Бауэр избивал ее и занимался с ней анальным сексом без ее согласия. Однако прокуратура не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.

Тем не менее с июля прошлого года, пока шло расследование, Тревор, согласно правилам бейсбольной лиги, был отстранен от матчей. Спортсмен получал заплату, но не мог зарабатывать бонусы за хорошие результаты. Обвиняемый признал факт сексуальных контактов, но уверял, что все происходило во время свиданий в его доме по взаимному согласию. Женщина сама предложила спортсмену заняться анальным сексом, однако затем использовала это для обвинения в изнасиловании.