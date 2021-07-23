Бейсбольная команда из Кливленда отказалась от слова «индейцы» в названии

Бейсбольная команда «Кливленд Индианс» сменила название, которое на протяжении более 100 лет содержало упоминание коренного населения Америки. Как сообщается в заявлении на сайте бейсбольного клуба, отныне команда будет называться «Кливленд Гардианс».

A fresh look from the 216. pic.twitter.com/0W8VTtZ7b0 — Cleveland Indians (@Indians) July 23, 2021

«В поисках нового названия мы опирались на чувство гордости, стойкость и преданность жителей Кливленда», — отметил хозяин клуба Пол Долан.

Решение об отказе от прежнего названия по соображениям политкорректности руководство клуба приняло еще в декабре прошлого года.