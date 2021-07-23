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Бейсбольная команда из Кливленда отказалась от слова «индейцы» в названии

19:29

Бейсбольная команда «Кливленд Индианс» сменила название, которое на протяжении более 100 лет содержало упоминание коренного населения Америки. Как сообщается в заявлении на сайте бейсбольного клуба, отныне команда будет называться «Кливленд Гардианс».

«В поисках нового названия мы опирались на чувство гордости, стойкость и преданность жителей Кливленда», — отметил хозяин клуба Пол Долан.

Решение об отказе от прежнего названия по соображениям политкорректности руководство клуба приняло еще в декабре прошлого года.

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Иван Шитик все материалы автора

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