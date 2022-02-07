Специалист из бейсбольной лиги претендует на пост генерального менеджера «Чикаго»

«Чикаго» продолжает поиски нового генерального менеджера. Клуб проведет переговоры с Джеффом Гринбергом, который на данный момент является помощником генменеджера клуба из североамериканской бейсбольной лиги «Чикаго Кабс», сообщает Daily Faceoff.

Ранее «Чикаго» провел собеседования со Скоттом Мелланби, Кайлом Дэвидсоном и Эриком Тульски.

Также клуб проведет интервью с вице-президентом «Сент-Луиса» по хоккейным операциям Питером Чиарелли.

«Ястребы» ищут нового генерального менеджера после отставки Стэна Боумэна на фоне скандала из-за дела Кайла Бича.