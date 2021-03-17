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Леброн Джеймс станет совладельцем бейсбольного клуба «Бостон Ред Сокс»

03:52
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вместе другом и деловым партнером Мавериком Картером станет совладельцем компании Fenway Sports Group, которой принадлежат бейсбольный клуб «Бостон Ред Сокс», сообщает The Boston Globe. Доля 36-летнего американца не раскрывается.

Отмечается, что Джеймс и Картер станут первыми чернокожими партнерами Fenway Sports Group в истории компании.

Леброн Джеймс — четырехкратный чемпион НБА и двукратный олимпийсий чемпион.

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