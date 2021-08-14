«Уайт Сокс» и «Янкиз» провели матч посреди кукурузного поля
03:20
Бейсбольные команды «Чикаго Уайт Сокс» и «Нью-Йорк Янкиз» провели необычный матч MLB.
«Уайт Сокс» победили со счетом 9:8. Команды сыграли посреди кукурузного поля в Айове неподалеку от места, где снимался фильм «Поле его мечты» 1989 года с Кевином Костнером.
«Это была самая особенная и захватывающая обстановка для бейсбольного матча, в которой я когда-либо участвовал», — приводит слова тренера «Янкиз» Аарона Буна AP.
По сюжету фильма, герой Костнера построил бейсбольное поле по зову голоса, после чего на нем появились легенды «Уайт Сокс», в том числе «Босоногий» Джо Джексон.
Kimbrel in the cornfield. pic.twitter.com/aaKypdI73x— Chicago White Sox (@whitesox) August 13, 2021
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