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«Уайт Сокс» и «Янкиз» провели матч посреди кукурузного поля

03:20
«Уайт Сокс» и «Янкиз» провели матч посреди кукурузного поля. Фото USA Today Sports «Уайт Сокс» и «Янкиз» провели матч посреди кукурузного поля. Фото USA Today Sports
«Уайт Сокс» и «Янкиз» провели матч посреди кукурузного поля. Фото USA Today Sports
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Бейсбольные команды «Чикаго Уайт Сокс» и «Нью-Йорк Янкиз» провели необычный матч MLB.

«Уайт Сокс» победили со счетом 9:8. Команды сыграли посреди кукурузного поля в Айове неподалеку от места, где снимался фильм «Поле его мечты» 1989 года с Кевином Костнером.

«Это была самая особенная и захватывающая обстановка для бейсбольного матча, в которой я когда-либо участвовал», — приводит слова тренера «Янкиз» Аарона Буна AP.

По сюжету фильма, герой Костнера построил бейсбольное поле по зову голоса, после чего на нем появились легенды «Уайт Сокс», в том числе «Босоногий» Джо Джексон.

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Сергей Разин все материалы автора

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