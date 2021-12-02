Главная лига бейсбола объявила о локауте

Главная лига бейсбола (MLB) объявила временную остановку работы, информирует bleacherreport.com.

В полночь среды истек коллективный договор между лигой и ассоциацией игроков (MLBPA), а новый подписан так и не был, что ведет к локауту на неопределнный срок.

Руководители обеих сторон после трех дней интенсивных переговоров и нескольких месяцев обсуждений провели семиминутную встречу в одном из отелей штата Техас, на которой было принято решение о локауте и остановке всех трудовых соглашений игроков.

Это девятый раз в истории, когда Главная лига бейсбола прекращает свою работу. Последний раз лига останавливала работу в 1994 году из-за забастовки. Тогда не был доигран один сезон и задержан следующий.

Следующий сезон MLB должен стартовать в конце марта — начале апреля. Формально до этого момента должен быть подписан новый коллективный договор. Однако игрокам нужно пройти еще тренировочный лагерь, поэтому соглашение между MLB и MLBPA должно быть подписано еще раньше — примерно до февраля.

Сезон-2021 завершился 2 ноября, когда победу в Мировой серии одержала «Атланта Брэйвз», в финале со счетом 4:2 победив «Хьюстон Астрос». Для команды этот титул стал четвертым в истории и первым с 1995 года.

Добавим, что коллективный договор не был подписан по ряду разногласий. Среди прочего, MLBPA хочет добиться, чтобы игроки могли получать большие зарплаты на ранних этапах карьеры.

В первые три года бейсболисты не имеют возможности договариваться о зарплате, а в следующие три года действуют в рамках специальной арбитражной системы. Лига же хочет добиться изменений правил, включая расширение плей-офф с 10 до 14 команд.

Из-за надвигающегося локаута и невозможности будущих транзакций раньше срока были подписаны крупные контракты с игроками на общую сумму 1,6 миллиарда долларов.