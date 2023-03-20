Российские бейсболисты в апреле на Кубе проведут ряд игр с местными сборными

Президент Федерации бейсбола России Дмитрий Киселев сообщил, что национальная сборная 3 апреля отправится на Кубу, где проведет несколько матчей с национальной и молодежной сборными этой страны.

«Сборная России по бейсболу в апреле едет на Кубу для матчевых встреч с национальной и молодежной сборными этой страны, турне пройдет с 3 по 17 апреля. Планируется провести семь игр, точные дни и время встреч сейчас прорабатываются вместе с кубинской стороной. Во вторник будет утвержден состав сборной России, сейчас идут последние приготовления к вылету на Кубу. Во время визита на Кубу планируется подписание договора о сотрудничестве между федерациями бейсбола России и Кубы», — приводит слова Кисилева ТАСС.

В конце ноября Европейский исполком Всемирной конфедерации бейсбола и софтбола отстранил Россию от европейских соревнований в сезоне-2023. Решение касается российских спортсменов, тренеров, специалистов и официальных лиц всех уровней и возрастных групп. Также был продлен запрет на проведение в стране европейских и международных турниров по бейсболу.