Адетокунбо стал совладельцем бейсбольного клубе «Милуоки Брюэрс»
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо решил вложиться в бейсбол. Как сообщает ESPN, двукратный MVP НБА приобрел долю в клубе «Милуоки Брюэрс».
«Добро пожаловать в команду, Яннис! Сегодня днем двукратный MVP НБА присоединяется к нашей команде владельцев», — говорится в сообщении на странице клуба в Twitter.
В этом сезоне MLB «Милуоки Брюэрс» одержал 74 победы в 122 матчах. Команда занимает третье место в Национальной лиге.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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