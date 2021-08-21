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Адетокунбо стал совладельцем бейсбольного клубе «Милуоки Брюэрс»

01:32
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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо решил вложиться в бейсбол. Как сообщает ESPN, двукратный MVP НБА приобрел долю в клубе «Милуоки Брюэрс».

«Добро пожаловать в команду, Яннис! Сегодня днем двукратный MVP НБА присоединяется к нашей команде владельцев», — говорится в сообщении на странице клуба в Twitter.

В этом сезоне MLB «Милуоки Брюэрс» одержал 74 победы в 122 матчах. Команда занимает третье место в Национальной лиге.

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Евгений Козинов все материалы автора

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