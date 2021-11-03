«Атланта» впервые за 26 лет выиграла бейсбольную Мировую серию

«Атланта» в четвертый раз в истории стала победителем Мировой серии, в которой встречаются лучшие клубы Национальной и Американской бейсбольных лиг.

В решающей серии «Атланта», ставшая победителем Национальной лиги, обыграла чемпиона Американской лиги «Хьюстон» в шести матчах (4-2).

Самым ценным игроком Мировой серии 2021 года стал 29-летний кубинский аутфилдер «Атланты» Хорхе Солер.