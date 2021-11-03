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«Атланта» впервые за 26 лет выиграла бейсбольную Мировую серию

08:21
«Атланта» стала победителем Мировой серии. Фото Twitter
«Атланта» стала победителем Мировой серии. Фото Twitter

«Атланта» в четвертый раз в истории стала победителем Мировой серии, в которой встречаются лучшие клубы Национальной и Американской бейсбольных лиг.

В решающей серии «Атланта», ставшая победителем Национальной лиги, обыграла чемпиона Американской лиги «Хьюстон» в шести матчах (4-2).

Самым ценным игроком Мировой серии 2021 года стал 29-летний кубинский аутфилдер «Атланты» Хорхе Солер.

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Иван Шитик все материалы автора
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