«Атланта» впервые за 26 лет выиграла бейсбольную Мировую серию
08:21
«Атланта» в четвертый раз в истории стала победителем Мировой серии, в которой встречаются лучшие клубы Национальной и Американской бейсбольных лиг.
В решающей серии «Атланта», ставшая победителем Национальной лиги, обыграла чемпиона Американской лиги «Хьюстон» в шести матчах (4-2).
Самым ценным игроком Мировой серии 2021 года стал 29-летний кубинский аутфилдер «Атланты» Хорхе Солер.
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