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Сегодня, 19:18

Владельцы «Чикаго Кабс» вылетели в Лондон для покупки «Челси»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Владельцы американского бейсбольного клуба «Чикаго Кабс» вылетели в Лондон для переговоров по покупке лондонского «Челси», сообщает Evening Standard.

Несколько представителей семьи Рикеттс, владеющей «Кабс», планируют встречу с попечителями благотворительного фонда «Челси», которые стали управлять клубом после того, как Роман Абрамович объявил о продаже команды.

По информации британских СМИ, семья Рикеттс готова предложить около 2,3 миллиарда фунтов за «Челси».

Российский бизнесмен Роман Абрамович заявил, что намерен продать «Челси» 2 марта. Ранее сообщалось, что британский консорциум во главе с лондонским инвестиционным фондом Centricus также претендует на покупку клуба.

Футбол
БК Чикаго Кабс
ФК Челси
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3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
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 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
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 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
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 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
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