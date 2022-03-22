Владельцы «Чикаго Кабс» вылетели в Лондон для покупки «Челси»

Владельцы американского бейсбольного клуба «Чикаго Кабс» вылетели в Лондон для переговоров по покупке лондонского «Челси», сообщает Evening Standard.

Несколько представителей семьи Рикеттс, владеющей «Кабс», планируют встречу с попечителями благотворительного фонда «Челси», которые стали управлять клубом после того, как Роман Абрамович объявил о продаже команды.

По информации британских СМИ, семья Рикеттс готова предложить около 2,3 миллиарда фунтов за «Челси».

Российский бизнесмен Роман Абрамович заявил, что намерен продать «Челси» 2 марта. Ранее сообщалось, что британский консорциум во главе с лондонским инвестиционным фондом Centricus также претендует на покупку клуба.