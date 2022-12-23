Самая длительная дисквалификация в истории спорта за семейное насилие существенно сокращена

Американский бейсболист Трэвор Бауэр, получивший летом 2021 году двухлетнее наказание за избиение своей подруги, может немедленно возобновить карьеру.

В результате его отстранение вместо 324 игр продлилось 194. Арбитр, рассматривавший апелляцию, пришел к выводу, что никаких доказательств семейного абьюза, кроме показаний жертвы, нет. Теперь Бауэр хочет привлечь женщину к ответственности за ложное заявление.

Летом 2021 года любовница 31-летнего спортсмена сообщила, что Бауэр ее изнасиловал. Кроме того, во время сексуальных контактов он якобы душил женщину до потери сознания, бил кулаком по лицу и против воли партнерши наносил ей повреждения в интимных местах. При этом Трэвор утверждал, что все происходило по взаимному согласию, и даже предъявил переписку в мессенджере с соответствующими призывами со стороны дамы.

Тем не менее, лига MLB, заявившая о нулевой толерантности к семейному насилию, отстранила игрока. Однако теперь адвокатам Бауэра удалось существенно снизить срок наказания. Вопрос в том, готова ли сейчас команда Los Angeles Dodgers принять Трэвор обратно в свои ряды, несмотря на все репутационные риски.