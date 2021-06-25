Бейсбольный матч в Мексике прервали из-за массовой драки
11:18
На матче бейсбольной лиги Мексики между клубами «Тихуана» и «Агуаскальентес» (8:5) произошла массовая драка команда на команду.
Это произошло в восьмом иннинге, когда питчер «Агуаскальентеса» Брэндон Куинтэро попал мячом в локоть отбивающему Габриэлю Гутьерресу. Подобный взбесился и бросил в неприятеля битой.
Игрок «Тихуаны» в ответ кинул шлем, после чего началась драка сначала между ними, а потом и между всеми игроками обеих команд.
В драку пришлось вмешаться судьям и службе безопасности. Только через несколько минут волнения удалось погасить.
HUGE BRAWL— B/R Walk-Off (@BRWalkoff) June 24, 2021
They ain't messing around in the Mexican League ??
(via @AYMSports)pic.twitter.com/yYIiTBjvq0
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