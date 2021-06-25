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Бейсбольный матч в Мексике прервали из-за массовой драки

11:18
Бейсбольный матч в Мексике прервали из-за массовой драки.
Бейсбольный матч в Мексике прервали из-за массовой драки.

На матче бейсбольной лиги Мексики между клубами «Тихуана» и «Агуаскальентес» (8:5) произошла массовая драка команда на команду.

Это произошло в восьмом иннинге, когда питчер «Агуаскальентеса» Брэндон Куинтэро попал мячом в локоть отбивающему Габриэлю Гутьерресу. Подобный взбесился и бросил в неприятеля битой.

Игрок «Тихуаны» в ответ кинул шлем, после чего началась драка сначала между ними, а потом и между всеми игроками обеих команд.

В драку пришлось вмешаться судьям и службе безопасности. Только через несколько минут волнения удалось погасить.

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