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Доминиканская Республика завоевала бронзу в бейсболе на Олимпиаде в Токио

09:58
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Доминиканская Республика завоевала бронзовую медаль в бейсболе на Олимпиаде в Токио (Япония).

Команда обыграла сборную Кореи со счетом 10:6. 7 августа в матче за золото сразится США и Япония.

Бейсбол

Иокогама (Япония)

Олимпийские игры

Матч за 3-е место

Корея — Доминиканская Республика — 6:10

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Виктория Кравченко все материалы автора

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