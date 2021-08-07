Доминиканская Республика завоевала бронзу в бейсболе на Олимпиаде в Токио

Доминиканская Республика завоевала бронзовую медаль в бейсболе на Олимпиаде в Токио (Япония).

Команда обыграла сборную Кореи со счетом 10:6. 7 августа в матче за золото сразится США и Япония.

Бейсбол

Иокогама (Япония)

Олимпийские игры

Матч за 3-е место

Корея — Доминиканская Республика — 6:10