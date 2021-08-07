Доминиканская Республика завоевала бронзу в бейсболе на Олимпиаде в Токио
09:58
Доминиканская Республика завоевала бронзовую медаль в бейсболе на Олимпиаде в Токио (Япония).
Команда обыграла сборную Кореи со счетом 10:6. 7 августа в матче за золото сразится США и Япония.
Бейсбол
Иокогама (Япония)
Олимпийские игры
Матч за 3-е место
Корея — Доминиканская Республика — 6:10
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