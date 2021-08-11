Августовский. Кубковый. Жаркий! Определились полуфиналисты первого турнира в сезоне

С 1 по 11 августа в Ульяновске и Кемерове официально стартовал новый сезон в отечественном хоккее с мячом.

Новая «точка отсчета»

Еще никогда официальный сезон в русском хоккее не стартовал так рано! 15 лет назад, когда первые кубковые баталии впервые были сыграны летом в столичном «Крылатском», это было сенсацией и отчасти — экзотикой. Но сейчас летний хоккей становится уже прозой, в первую очередь благодаря развитию инфраструктуры: тогда, в 2006-м, в России была лишь одна крытая арена, оборудованная для размашистых атак «русачей», а сейчас таких площадок — семь. Причем начиная с 2013 года подобных больших полян появилось сразу пять: в Хабаровске, Ульяновске, Красноярске, Иркутске и Кемерове. А с этим не устоял и прежний рекорд старта сезона: именно 1 августа отныне — новая «точка отсчета».

Приз зрительских симпатий

Последняя на сегодня «крытка», кстати, появилась именно в Кузбассе: под сводами новенького сверкающего дворца, рассчитанного на 6000 зрителей, за выход в полуфинал турнира бились команды «Востока». И этот хоккей, несмотря на август, летним не назовешь! На две путевки в «Финал четырех» на бумаге претендовали как минимум четыре клуба, но на деле каждый матч примагничивал внимание зрителей.

Казалось бы, в увертюре сезона многое, если не все, решает пресловутая накатанность, и командам, имеющим за спиной крытые арены, карты в руки. Но первоуральский «Уральский Трубник», потерявший в межсезонье больше половины основы, и новосибирский «Сибсельмаш», финишировавший весной в Суперлиге последним, доказали обратное: многое по-прежнему способна решить игровая дисциплина, тактический рисунок и самоотдача. До полуфинала ни уральцы, ни сибиряки не добрались, но крови у фаворитов попили изрядно. Августовский приз зрительских симпатий уехал в Новосибирск, где строится кардинально новая молодая команда, в очной встрече ничуть не уступившая по движению чемпионам России из «Енисея» (7:9). Что из этого выйдет — узнаем ближе к ноябрю.

Вопросов больше, чем ответов

В полуфинал же отобрались кемеровский «Кузбасс» и красноярский «Енисей», оставившие не у дел хабаровчан и иркутян. Хозяева льда в августе объективно выглядели накатаннее своих соперников, сделав ставку на домашний этап и впервые пробившись в «Финал четырех» с 2013 года. «Енисей» же без ушедших Миргазова, Ишкельдина и Толстихина и пропускавших по разным причинам старт в Кубке Гильяма и Дашкова предсказуемо видоизменил игру, но в нужный момент умело включал полный привод.

Куда большего и болельщики, и специалисты ждали от «СКА-Нефтяника» и «Байкал-Энергии», но обоим клубам еще предстоит проанализировать неделю в Кемерове и распутать свой клубок причин неудач. Если иркутянам, сделавшим ставку на мощное межсезонье, крайне необходима стабильность и умение выдерживать темп все 90 минут, то выступление армейцев оставило куда больше вопросов, чем ответов. Хабаровчане, вышедшие из отпуска всего за четыре недели до первого официального матча, не сумели набрать ни одного очка в матчах ни с «Енисеем» (2:7), ни с «Кузбассом» (3:4), ни с «Байкал-Энергией» (4:5). Но главное, пожалуй, в другом: с возвращением Михаила Юрьева «СКА-Нефтяник» попытался вернуться к образцу самого себя двухлетней давности при относительном кадровом дефиците. Куда выведет этот путь?

Навстречу «Енисею»

На «Западе» же господство «Динамо» и «Водника» над остальными оказалось предсказуемо явственным, и «гвоздем» августовского хоккея в Ульяновске, по сути, стало очное противостояние фаворитов. До 7 августа москвичи с Миргазовым в атаке смели всех со своего пути — 53 забитых мяча в пяти матчах! Но команда Ильяса Хандаева имела свое мнение и умело перекусила комбинационные нити бело-голубых. Казалось, матч так и закончится вничью, но буквально на последних секундах удача не без рикошета широко улыбнулась динамовцам (3:4).

И теперь в полуфинале Кубка России, как и год назад, их ждет культовое противостояние с «Енисеем». До встречи 30 сентября!