«Енисей» вновь на вершине спустя пять лет

В воскресенье в Красноярске завершился XXIX чемпионат страны по хоккею с мячом

Суперлига. Финал

«Динамо» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 2:4

«Они нам чуть кассы не сломали!»

...Такого ажиотажа хоккейный Красноярск не знал не то что давно — никогда! С последнего финала национального чемпионата, проходившего на берегах Енисея 18 (!) лет назад — 2 марта 2003 года, — в спорте сменились целые поколения, а наша жизнь стала максимально «диджитализированной». И если в начале 2000-х деревянные лавки трибун в Сибири бронировали снежками, то сегодня для болельщика купить билет на матч через интернет — не роскошь, а необходимость. Увы, 18 марта, в день открытия продаж билетов на финал, все три канала реализации заветных проходок затрещали по швам, не будучи готовыми к сумасшедшему наплыву и, по сути, не имея опыта таких событий. Под небывалым давлением рухнул клубный сайт «Енисея», не справившись с многотысячным трафиком, а в кассах крытой ледовой арены, куда люди занимали очередь за четыре часа до их открытия, билеты разлетелись быстрее чем за час! «Люди, борясь за билеты, чуть кассу не разбили!» — посетовал один из работников стадиона...

Но не успела часть преданных поклонников из Красноярска вздохнуть от разочарования, как меланхолия сменилась на гнев: спустя пару часов на популярных агрегаторах замельтешили объявления о продаже билетов с рук. Стартовав с пяти-шести номиналов (официальная цена составляла 500 рублей), аппетиты перекупщиков выросли до космических 20... Но несмотря ни на что, 21 марта стадион оказался забит под завязку — народная любовь к русскому хоккею в Красноярске поистине не знает границ!

— Красноярск сегодня готов к проведению соревнований самого высокого уровня: это наглядно продемонстрировала зимняя универсиада-2019. А местные болельщики своей любовью и преданностью нашему виду спорта давно заслужили право увидеть лучшие команды России и мира. Словом, Красноярск давно ждал такой финал, — справедливо подчеркнул накануне игры президент FIB и ФХМР Борис Скрынник.

«Енисей» никогда не выигрывал золото дома

Тем, кто не смог проявить чудеса моторики рук, клуб «забронировал»... два городских кинотеатра для просмотра финала. Повезло только двукратному чемпиону мира по хоккею с шайбой Александру Семину (как другу Сергея Ломанова-младшего) да двенадцати динамовским болельщикам, прилетевшим за четыре с лишним тысячи километров: гостям выделили квоту в крайний сектор. Впрочем, феноменальный ажиотаж к финалу был вполне читаем и предсказуем: «Енисей», не выигрывавший титул вот уже пять лет и нашедший искомый баланс в игре в нынешнем сезоне (и особенно в плей-офф), жаждал вернуться на чемпионский трон. Особенно эффектно — перед своими болельщиками, ведь с 2014 по 2016 год сибиряки пили шампанское в Москве, Хабаровске и Иркутске. А если добавить к этому архивы 2001-го из Архангельска, то в новейшей российской истории все чемпионские походы Ломановых и Ко прошли вдали от берегов никогда не замерзающего Енисея...

Своя правда была и у «Динамо»: после двух тяжелых сезонов бело-голубые подобно птице Феникс выстроили команду заново, сделав кардинальную ставку на талантливую молодежь со всей России, и уже весной 2019-го дошли до финала, уступив там «СКА-Нефтянику». А прошлой весной, окрепнув и заиграв куда увереннее, повторили успех, разнеся в пух и прах в полуфинальной серии как раз «Енисей» (9:1 и 6:2). Увы, пандемия спутала планы миллионов людей: не успев провести финал до карантина, в России впервые в истории признали «двойное» чемпионство Хабаровска и Москвы. «Мы, честно говоря, не считаем, что стали чемпионами в прошлом году. Поэтому очень хотелось сделать это сейчас», — сказал уже после игры главный тренер москвичей Евгений Иванушкин.

И ведь так организованно и атакующе легко москвичи, завоевавшие осенью в Ульяновске Кубок России, не играли, пожалуй, со звездной эпохи 2010-х! Кто же не мечтает о золотом дубле?

Зайти в клетку первым

Парадоксально, но, разделив на бумаге со «СКА-Нефтяником» чемпионские лавры, «Динамо» действительно оказалось без титула: весь прошлый год (как и три предыдущих) хрустальная амфора украшала клубный музей на Дальнем Востоке. С армейским офисом трофей расстался только в пятницу, а в субботу самолетом прибыл в Красноярск в специальном футляре, снаружи обитом деревом, а изнутри — бархатом. В «максимальной комплектации» трофей весит, к слову, чуть больше 34 килограммов. Тяжела ты, чемпионская ноша!

«Енисей» на охоту за ним символично пролетел огненный коридор церемонии открытия под строчки Виктора Цоя. «Перемен требуют наши сердца» — тонкий намек на смену чемпиона! Чтобы им стать, красноярцам волею судеб предстояло вслед за Хабаровском взять и Москву, между прочим, прошедшую регулярку на одном дыхании и оступившуюся лишь раз — именно здесь, 13 февраля в Красноярске (3:4). Для этого хозяевам никак нельзя было позволять динамовцам повести в счете и повести игру — сколько раз сибиряки «сгорали» бело-голубым на контратаках, пропуская первыми?

Посему до экватора первого тайма на льду над атакой господствует оборона и предельная концентрация — никакого прессинга на чужой половине и вылазок «в клетку к тигру». Наэлектризованный воздух можно щупать руками! Первый момент в штрафной создает Тарасов, по-шайбистски бросая из-под защитника, но Драничников успевает сложиться. А «Енисей», перетерпев стартовый отрезок, начинает подбирать атакующие ключи и вовремя подключает крайний «привод» на флангах: на 28-й минуте Толстихин, приносивший в 2014 году в овертайме красноярцам титул спустя 13 лет, выстреливает слева с острого угла и прошивает Черных, выигрывавшего с «Енисеем» его последнее на сегодня золото в 2016-м... Пропущенный гол спутывает гостям все карты: после игры Евгений Иванушкин признается, что забить первыми было одним из фундаментов тактического плана. «Енисей» же, наоборот, под растущие децибелы поддержки трибун расковывается, и на 44-й минуте Ишкельдин и Миргазов заставляют болельщиков вспомнить золотой финал ЧМ-2019 в Венерсборге — 2:0!

Сын продолжил дело отца

«Динамо», явно не похожее само на себя в общекомандном движении и скорости, возвращают в игру стандарты: с первого же углового после перерыва Тарасов успевает проткнуть мяч низом между выбегающими. Впрочем, «Енисей» это не смущает: на 62-й минуте Ишкельдин создает себе моментище в радиусе, но с кистей бросает выше перекладины. Зато забивает молодой Лопатин, да как: на 77-й минуте Илья в одиночку рвет в клочья динамовскую оборону по центру! После тайм-аута Иванушкина все вопросы обязан снимать Ломанов, но попадает в штангу, не избегая для хозяев валидольной концовки. Иллюзию спасения бело-голубым вновь дарит корнер: на 84-й минуте Василенко смачно бьет под перекладину, а следом Тарасов упускает, пожалуй, последний и главный шанс перевести финал в овертайм.

Уже в добавленное время нелепая ошибка бело-голубых у борта приводит к забегу Миргазова, которому бы позавидовал сам Усэйн Болт: Алмаз отправляет мяч в сетку, а следом, швыряя клюшку на лед, сам отправляется в объятия скамейки. Скамейки, на которой после финального свистка, тихо присев в стороне, заплачет всегда нордически сдержанный наставник красноярцев Михаил Пашкин... Его отец приводил «Енисей» на вершину в 2014 и 2015 годах, и вот теперь, разнообразив и стабилизировав игру красноярцев, это сделал сын. 4:2 — Красноярск спустя пять долгих лет вновь на вершине!