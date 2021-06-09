Шокирующая трагедия в мире хоккея с мячом.

За чемпионатом мира по хоккею и Евро-2020 многие события теряются и не получают того внимания, которого заслуживают. Но есть случаи, когда нужно писать, даже если прошло несколько дней. Поэтому мы сразу извиняемся за задержку.

Ушла легенда и покоритель шведов

5 июня в Новосибирске в возрасте 30 лет умер полузащитник сборной России по хоккею с мячом Максим Ишкельдин. Причиной стал оторвавший во сне тромб. Никаких намеков на проблемы со здоровьем у Максима вроде бы не было. Не только занимался спортом, но и вел спортивный образ жизни. С «Енисеем» только что стал чемпионом России, весной вернулся в хабаровский «СКА-Нефтяник». До этого успешно выступал в «Сибсельмаше» и «Зорком». В общей сложности у Максима пять титулов в российской Суперлиге и шесть чемпионатов мира. Безусловно, он символ нынешнего победного поколения.

Его голы после проходов через полполя, а то и от ворот до ворот — настоящее искусство.

Да, наверное, он не был лицом русского хоккея — не говорил красивыми и броскими фразами, как известный тренер Владимир Янко, не хайповал. Но был очень добрым парнем, про которого коллеги всегда отзывались хорошо. И детей в роли Деда Мороза поздравлял, и помогал всегда, никакого звездняка.

Именно он забил последний мяч в легендарном финале Россия — Швеция в 2015 году, одном из самых сумасшедших камбэков в истории российского спорта. Если вы этого не видели, то зарезервируйте себе 15 минут времени и посмотрите. Возможно, вы влюбитесь в этот вид спорта.

Русский хоккей когда-то был недалеко от футбола...

А любви ему сейчас явно не хватает. В стране с такими традициями русского хоккея похороны Ишкельдина должны были стать национальным событием. Но реальность такова, что это невозможно. Церемонии прощания в Хабаровске и Новосибирске собрали множество поклонников, хоронили хоккеиста в родной Сибири под аплодисменты. Но, к сожалению, его победное время ознаменовалось отвесным падением популярности хоккея с мячом. С точки зрения исторической справедливости, это еще драматичнее. Максим ушел несправедливо, он не должен был умирать, а должен был играть. Но еще страшнее, что, вопреки победам, аудитория людей, видевших его титулы, отмечавших их, с каждым годом сокращалась.

Хоккей с мячом — в принципе вид спорта трагичный, как многое национальное русское, двигающееся к состоянию полного забвения. Вы же знаете о толпах на последнем чемпионате Москвы по городкам? А про открытие нового сайта русской лиги лапты слышали? Нет, конечно. Они существуют усилиями нескольких десятков энтузиастов. Сравните с Францией и ее традицией выходить на петанк на выходных или ирландским херлингом, собирающим десятки тысяч на трибунах.

Нашим главным национальным видом спорта мог бы стать русский хоккей — и он им был до середины нулевых. На финалах чемпионата России Архангельск и Иркутск мерились полными стадионами (то по 15, то по 30 тысяч зрителей), губернаторы выступали перед трибунами и троллили коллег из противоборствующего региона, по трибунам носили канистры с водкой (что тоже способствовало посещаемости, чего уж там).

... а теперь на задворках

А потом все кончилось. Не смогли в русском хоккее придумать противоядие растущим Континентальной хоккейной лиге, комфортному волейболу и баскетболу. В минус тридцать это сложно, но не сказать, что и несколько крытых катков решили ситуацию. Да и не в температуре дело, чего уж там. Скандалы, обвинения в коррупции, вылившиеся в знаменитый матч 9:11 с немыслимыми 20 автоголами, — такое остались смотреть лишь букмекеры и пришибленные люди (в хорошем смысле этого слова). Энтузиасты, как с городошным спортом. В том году, кстати, обсуждался выход клубов из федерации и основание собственной лиги по образу КХЛ — об этом мне лично говорил Сергей Ломанов — старший, тренер «Енисея» и Пеле русского хоккея. Но не срослось. На международном уровне не лучше — с четырьмя претендентами на три медали в течение 20 лет олимпийскую лицензию не заработаешь, даже если создать 10 сборных Сомали.

Потеря Ишкельдина — символическое завершение эпохи падения этого спорта. Очень обидного и незаслуженного. И вряд ли нам стоит ждать толчка ото дна. Аргументация «за себя и того парня» вряд ли сработает.