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В розыгрыше Кубка России примут участие 14 команд

12:34
Кубок России. Фото ФХМР.
Кубок России. Фото ФХМР.
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Четырнадцать команд сыграют в Кубке России по бенди в предстоящем сезоне, сообщает сайт Федерации хоккея с мячом России.

Соревнования будут проходить в два этапа. На предварительном этапе команды будут разбиты на две группы — Запад и Восток. Турнир в группе Запад пройдет в Ульяновске 10-18 сентября, в группе Восток — с 10 по 16 сентября в Иркутске.

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Решающий этап пройдет с 29 октября по 1 ноября, место проведения будет определено на конкурсной основе в соответствии с поданным заявками.

Действующим обладателем трофея является московское «Динамо».

Дополнительная информация:

http://www.rusbandy.ru/news/14206/

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