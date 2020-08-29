В розыгрыше Кубка России примут участие 14 команд

Четырнадцать команд сыграют в Кубке России по бенди в предстоящем сезоне, сообщает сайт Федерации хоккея с мячом России.

Соревнования будут проходить в два этапа. На предварительном этапе команды будут разбиты на две группы — Запад и Восток. Турнир в группе Запад пройдет в Ульяновске 10-18 сентября, в группе Восток — с 10 по 16 сентября в Иркутске.

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Решающий этап пройдет с 29 октября по 1 ноября, место проведения будет определено на конкурсной основе в соответствии с поданным заявками.

Действующим обладателем трофея является московское «Динамо».