«СКА-Нефтяник» победил «Байкал-Энергию» в Кубке России
19:41
Состоялись матчи 2-го тура Кубка России. Действующий чемпион России «СКА-Нефтяник» обыграл «Байкал-Энергию» 11:5. Московское «Динамо» всухую победило «Водник» — 5:0.
Кубок России
Восток
«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 3:10 (2:4)
«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 5:11 (1:4)
Запад
«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Родина» (Киров) — 4:2 (3:1)
«Старт» (Нижегородская область) — «Мурман» (Мурманск) — 5:1 (2:1)
«Динамо» (Москва) — «Водник» (Архангельск) — 5:0 (2:0)
«Волга» (Ульяновск) — «Строитель» (Сыктывкар) — 6:5 (5:4)
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