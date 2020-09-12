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«СКА-Нефтяник» победил «Байкал-Энергию» в Кубке России

19:41

Состоялись матчи 2-го тура Кубка России. Действующий чемпион России «СКА-Нефтяник» обыграл «Байкал-Энергию» 11:5. Московское «Динамо» всухую победило «Водник» — 5:0.

Кубок России

Восток

«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 3:10 (2:4)

«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 5:11 (1:4)

Запад

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Родина» (Киров) — 4:2 (3:1)

«Старт» (Нижегородская область) — «Мурман» (Мурманск) — 5:1 (2:1)

«Динамо» (Москва) — «Водник» (Архангельск) — 5:0 (2:0)

«Волга» (Ульяновск) — «Строитель» (Сыктывкар) — 6:5 (5:4)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/bandy/L/russiacup/2020/

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