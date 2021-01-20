Московское «Динамо» победило «СКА-Нефтяник» в матче двух действующих чемпионов

Московское «Динамо» обыграло «СКА-Нефтяник» в матче регулярного чемпионата суперлиги — 7:3. Обе команды являются действующими чемпионами России, поскольку финал между ними в прошлом сезоне был отменен из-за пандемии коронавируса.

Столичный клуб единолично лидирует в таблице. Его победная серия составляет 14 игр, а беспроигрышная — 20.

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

«Уральский Трубник» (Первоуральск) — «Енисей» (Красноярск) — 3:9 (2:5)

«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 1:5 (0:1)

«Строитель» (Сыктывкар) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 3:2 (1:0)

«Родина» (Киров) — «Волга» (Ульяновск) — 5:6 (3:3)

«Динамо» (Москва) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 7:3 (3:2)

«Мурман» (Мурманск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 3:2 (1:0)