Финал чемпионата России по хоккею с мячом состоится 27 марта в Сыктывкаре
Федерация хоккея с мячом России объявила дату и место проведения матча финала чемпионата России.
Финал Суперлиги сезона-2021/22 пройдет 27 марта в Сыктывкаре в рамках Фестиваля русского хоккея. 20 марта в Кемерово в формате одного матча пройдет игра за третье место.
В полуфинале чемпионата России хабаровский «СКА-Нефтяник» сыграет с московским «Динамо», а архангельский «Водник» — с кемеровским «Кузбассом».
Источник: http://www.rusbandy.ru/files/3460.pdf
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