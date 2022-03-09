Финал чемпионата России по хоккею с мячом состоится 27 марта в Сыктывкаре

Федерация хоккея с мячом России объявила дату и место проведения матча финала чемпионата России.

Финал Суперлиги сезона-2021/22 пройдет 27 марта в Сыктывкаре в рамках Фестиваля русского хоккея. 20 марта в Кемерово в формате одного матча пройдет игра за третье место.

В полуфинале чемпионата России хабаровский «СКА-Нефтяник» сыграет с московским «Динамо», а архангельский «Водник» — с кемеровским «Кузбассом».