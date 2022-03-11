Финский игрок в бенди выстроился вместе с российскими одноклубниками буквой Z

Финский хоккеист «СКА-Нефтяник» Туомас Мяяття перед полуфинальным матчем чемпионата России мужской суперлиги по хоккею с мячом против московского «Динамо» (4:6) принял участие в акции и выстроился вместе с одноклубниками в букву Z.

На это обратило внимание финское издание Iltalehti и отметило, что Мяяття во время российского гимна смотрел вниз. Буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.

Игра состоялась 10 марта на стадионе «Арена Ерофей» в Хабаровске.