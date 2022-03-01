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Сегодня, 17:24

Чемпионат мира по хоккею с мячом перенесли из Сыктывкара

Иван Шитик
Корреспондент

Международная федерация хоккея с мячом (FIB) приняла решение отложить проведение чемпионата мира 2022 года в России после рекомендаций международных спортивных организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный пресс-релиз.

Мировое первенство должно было пройти с 27 марта по 3 апреля в Сыктывкаре. Первоначально турнир планировалось провести в 2021 году, но он был перенесен из-за сложной эпидемиологической обстановки на 2022 год.

Источник: https://tass.ru/sport/13918655
Сборная России по хоккею с мячом
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