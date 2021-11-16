«Динамо» в гостях победило «Кузбасс»
21:01
Прошли очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. В центральной встрече дня «Кузбасс» на своем льду уступил «Динамо» со счетом 5:6.
Бенди
Суперлига
Первый этап
«Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо» (Москва) — 5:6 (1:2)
«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 4:1 (2:0)
«Старт» (Нижегородская область) — «Уральский трубник» (Первоуральск) — 4:2 (2:1)
«Волга» (Ульяновск) — «Енисей» (Красноярск) — 5:5 (4:2)
«Строитель» (Сыктывкар) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 5:2 (4:0)
«Родина» (Киров) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 4:6 (1:3)
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