«СКА-Нефтяник» переиграл «Мурман» со счетом 13:1

«СКА-Нефтяник» разгромил «Мурман» в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Команда из Хабаровска разгромила соперника со счетом 13:1.

Бенди

Суперлига

Первый этап

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Мурман (Мурманск) — 13:1 (6:0)

Байкал-Энергия (Иркутск) — Водник (Архангельск) — 6:10 (1:8)

Енисей (Красноярск) — Родина (Киров) — 4:2 (3:1)

Уральский Трубник (Первоуральск) — Строитель (Сыктывкар) — 2:5 (0:3)

Динамо (Москва) — Волга (Ульяновск) — 11:1 (6:1)

Ак Барс-Динамо (Казань) — Старт (Нижегородская область) — 7:3 (2:1)