«СКА-Нефтяник» разгромил казанское «Динамо» на старте нового сезона чемпионата России

В матче первого тура чемпионата России по хоккею с мячом московское «Динамо» обыграло «Байкал-Энергию». Встреча завершилась со счетом 7:2.

«СКА-Нефтяник» начал сезон с крупной победы над казанским «Динамо» — 13:2.

Бенди

Суперлига

Первый этап

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Ак Барс-Динамо (Казань) — 14:2 (6:1)

7 ноября.

Байкал-Энергия (Иркутск) — Динамо (Москва) — 2:7 (1:1)

7 ноября.

Енисей (Красноярск) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 12:4 (5:2)

7 ноября.

Кузбасс (Кемерово) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 10:2 (3:1)

7 ноября.

Волга (Ульяновск) — Старт (Нижегородская область) — 6:3 (1:2)

7 ноября.

Строитель (Сыктывкар) — Мурман (Мурманск) — 5:4 (3:2)

7 ноября.