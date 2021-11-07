«СКА-Нефтяник» разгромил казанское «Динамо» на старте нового сезона чемпионата России
16:19
В матче первого тура чемпионата России по хоккею с мячом московское «Динамо» обыграло «Байкал-Энергию». Встреча завершилась со счетом 7:2.
«СКА-Нефтяник» начал сезон с крупной победы над казанским «Динамо» — 13:2.
Бенди
Суперлига
Первый этап
СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Ак Барс-Динамо (Казань) — 14:2 (6:1)
7 ноября.
Байкал-Энергия (Иркутск) — Динамо (Москва) — 2:7 (1:1)
7 ноября.
Енисей (Красноярск) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 12:4 (5:2)
7 ноября.
Кузбасс (Кемерово) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 10:2 (3:1)
7 ноября.
Волга (Ульяновск) — Старт (Нижегородская область) — 6:3 (1:2)
7 ноября.
Строитель (Сыктывкар) — Мурман (Мурманск) — 5:4 (3:2)
7 ноября.
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