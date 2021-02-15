Звезды спорта и кино сыграют в гала-матче турнира Патриарха на Красной Площади

В рамках традиционного турнира Патриарха Московского и Всея Руси по хоккею с мячом примет участие сборная команда любительского хоккея. Соревнования пройдут 16 — 18 февраля 2021 года на катке на Красной Площади в Москве.

На 17 февраля запланирована торжественная церемония открытия с участием Патриарха московского и Всея Руси Кирилла, а также гала-матч по хоккею с мячом, между любительскими хоккейными командами «Комар» и «Ассоциация любительского хоккея».

На катке в составе хоккейных команд выступят звезды эстрады, спорта, театра и кино: Андрей Мерзликин, Марат Башаров, Андрей Соколов, Александр Мостовой, Роман Архипов, Павел Трубинер, Сергей Светлов, Кирилл Андреев и многие другие. В том числе, в составе команд выступят представители высшего руководства силовых структур России.

Праздничный матч пройдет под девизом «Спасибо за жизнь» в поддержку медицинских работников.

18 февраля состоится финал Кубка Патриарха, за победу в котором поборются 8 сильнейших команд мальчиков и 5 коллективов девочек со всех уголков России.