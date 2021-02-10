Московское «Динамо» выиграло 18-й матч подряд в суперлиге

«Динамо» из Москвы обыграло «Кузбасс» в матче регулярного чемпионата суперлиги — 5:3. Столичный клуб единолично лидирует в таблице. Его победная серия составляет 18 игр, а беспроигрышная — 24.

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Водник» (Архангельск) — 5:4 (1:1)

«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Старт» (Нижегородская область) — 9:4 (5:1)

«Енисей» (Красноярск) — «Мурман» (Мурманск) — 13:3 (7:0)

«Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо» (Москва) — 3:5 (1:3)

«Волга» (Ульяновск) — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 7:4 (4:3)

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 12:4 (5:3)