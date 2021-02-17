«Динамо» обыграло «Строитель» и лидирует в чемпионате России

В матче регулярного чемпионата российской Суперлиги по хоккею с мячом московское «Динамо» обыграло в Сыктывкаре «Строитель» (6:2) 17 февраля. Команда набрала 64 очка и лидирует в чемпионате.

Суперлига

Регулярный чемпионат

«Строитель» (Сыктывкар) — «Динамо» (Москва) — 2:6 (2:2)

«Водник» (Архангельск) — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 8:5 (5:1)

«Старт» (Нижегородская область) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 5:2 (1:1)

«Волга» (Ульяновск) — «Енисей» (Красноярск) — 4:6 (3:4)

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово) — 6:1 (3:0)

«Мурман» (Мурманск) — «Родина» (Киров) — 4:3 (1:2)

17 февраля.