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Международный турнир по бадминтону в России отменен из-за коронавирусных ограничений

18:30
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Открытый чемпионат России по бадминтону (Russian Open) отменен из-за эпидемиологической ситуации, сообщает ТАСС 5 апреля. Причиной такого решения стали коронавирусные ограничения.

Турнир был запланирован во Владивостоке на период с 20 по 25 июня. Призовой фонд соревнований должен был составить 100 тысяч долларов. Также был отменен турнир серии «Мастерс» в Индонезии, запланированный на 5-10 октября.

Открытый чемпионат России по бадминтону проводится с 1993 года. В 2020 году турнир также был отменен из-за пандемии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11072951

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