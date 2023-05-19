Российская команда по бадминтону начала тренировочный сбор в Малайзии

Пресс-секретарь Национальной федерации бадминтона России Александр Багдатьев сообщил, что российские бадминтонисты приступили к тренировкам на сборе в Малайзии.

«Сбор проходит в Куала-Лумпуре с 16 по 28 мая, в Малайзию прилетели 10 спортсменов национальной команды России по бадминтону, два тренера и менеджер. Нас ждут четыре дня тренировочных сессий и матчей с сильнейшими малайзийскими игроками с перерывом на анализ игр. Команда живет в Куала-Лумпуре, условия для восстановления комфортные, транспортных проблем нет. Все ребята в восторге. У всех горят глаза, присутствует огромное желание играть и проявлять себя», — приводит ТАСС слова Багдатьева.

В марте 2022 года Всемирная федерация бадминтона отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. В апреле отстранение было продлено на неопределенный срок.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.