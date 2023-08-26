Бадминтонист Карпов рассказал об отношении к «сухому закону» в деревне фестиваля спорта

Российский бадминтонист Георгий Карпов, завоевавший золото Международного фестиваля университетского спорта в одиночном разряде, равнодушен к алкоголю, введенный на территории спортивной деревни «сухой закон» не может помешать ему отпраздновать успех.

«Я спокойно отношусь к алкоголю, могу и не пить вообще, если «сухой закон» введен. А так, максимум, бокал шампанского. Но его я могу себе позволить и за территорией деревни. В спортивной деревне мне нравится, все находится близко. Не надо никуда ездить, нет никакой зависимости от пробок, когда хочу, тогда прихожу», — приводит слова Карпова ТАСС.

В субботу в финале Карпов в двух партиях обыграл иранца Ниму Ростампурлагалдани (21:10, 21:18).