Франция стала единственной страной, не разорвавшей контракты с российскими бадминтонистами

Франция является единственной страной, чьи клубы не разорвали контракты с российскими бадминтонистами после обострения ситуации на Украине.

Об этом сообщила неоднократный призер чемпионатов Европы в составе сборной России Ольга Морозова, выступавшая в этом сезоне за один из польских клубов.

«Единственная страна, которая принимает российских спортсменов, это Франция, — цитирует ТАСС Морозову. — Если рассматривать вариант выступления в следующем году за какой-то из клубов, то всем российским спортсменам нужно ориентироваться на Францию. Но самая авторитетная лига сейчас, я считаю, это датская, а французские и швейцарские лиги считаются самыми богатыми. Престижным считается играть и в бундеслиге, которая немного уступает финансово французам и швейцарцам».

В клубном чемпионате Франции по бадминтону выступает 12 команд. В турнире принимают участие три бадминтонистки из России. Это неоднократный призер чемпионатов Европы Анастасия Акчурина, выступающая за клуб Aix Universite Club Badminton, а также Виктория Воробьева (Asptt Strasbourg) и Елена Комендровская (MDMSA Badminton).