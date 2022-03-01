Всемирная федерация бадминтона запретила россиянам участвовать в международных турнирах

Всемирная федерация бадминтона запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт федерации.

Также федерация отменила турниры на территории России и Белоруссии. При этом несколько россиян, которые должны принять участие на турнирах по парабадминтону в Испании, будут допущены до соревнований в нейтральном статусе.

Напомним, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 28 февраля рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов.

Ранее об исключении россиян из соревнований объявили Международная федерация футбола (ФИФА), Международная федерация хоккея (IIHF), Международный союз конькобежцев (фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек), Международный совет регби и Международная федерация гандбола.