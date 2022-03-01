Бадминтон
Новости
Главная
Бадминтон

Сегодня, 14:47

Всемирная федерация бадминтона запретила россиянам участвовать в международных турнирах

Всемирная федерация бадминтона отстранила россиян от международных турниров
Карен Саркисян
Корреспондент

Всемирная федерация бадминтона запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт федерации.

Также федерация отменила турниры на территории России и Белоруссии. При этом несколько россиян, которые должны принять участие на турнирах по парабадминтону в Испании, будут допущены до соревнований в нейтральном статусе.

Напомним, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 28 февраля рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов.

Ранее об исключении россиян из соревнований объявили Международная федерация футбола (ФИФА), Международная федерация хоккея (IIHF), Международный союз конькобежцев (фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек), Международный совет регби и Международная федерация гандбола.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220301/badminton-1775826689.html
2
0
Читайте также
Гречка: польза и вред для организма
«Какое же лицемерие. Мир врал, когда говорил, что спорт вне политики»: болельщики в гневе после отстранения России от футбола
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

CAS отменил пятилетнюю дисквалификацию российского бадминтониста
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости