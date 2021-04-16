CAS примет решение по дисквалификации бадминтониста Хакимова через несколько месяцев

Спортивный арбитражный суд (CAS) намерен вынести решение по апелляции дисквалифицированного за ставки российского бадминтониста Никиты Хакимова через два-четыре месяца. Об этом ТАСС сообщил

«Заседание в Лозанне прошло. Хакимов на нем не присутствовал, присутствовали его представители — адвокаты. По завершении заседания было заявлено, что решение будет принято в течение двух-четырех месяцев», — цитирует Багдатьева ТАСС.

Напомним, Хакимов был дисквалифицирован на пять лет за то, что через третьих лиц предлагал делать ставки на результаты матчей командного чемпионата Европы в Казани 2018 года.