Всемирная федерация бадминтона рассмотрит вопрос о возвращении россиян в конце мая

Всемирная федерация бадминтона обсудит рекомендации МОК по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, рассказал «СЭ» пресс-атташе организации Ллойд Грин. Смена политики в отношении россиян возможна только при участии Совета федерации, заседание которого пройдет 26-28 мая в Куала-Лумпуре.

— У федерации нет формального комментария относительно результатов дискуссии на последней встрече исполкома МОК. На данный момент мы обсуждаем вопрос внутри организации и консультируемся с различными заинтересованными сторонами в федерации (в оригинале с «группами стейкхолдеров»). Но любое изменение политики федерации по поводу допуска спортсменов из России и Белоруссии может быть осуществлено только после обсуждения с Советом федерации, — ответили в пресс-службе.

Ранее после рекомендаций МОК россиян вернули на международные соревнования федерации фехтования, настольного тенниса и тхэквондо.