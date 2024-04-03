Бадминтон
Новости
Главная
Бадминтон

Сегодня, 20:10

Российские бадминтонисты не выступят на апрельском чемпионате Европы

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российские бадминтонисты пропустят чемпионат Европы, который пройдет с 9 по 14 апреля в германском Саарбрюккене.

«Российские спортсмены не выступят на чемпионате Европы в Германии. Ни один отечественный бадминтонист не обладает в настоящее время нейтральным статусом, поэтому все международные соревнования пока проходят без нас. Мы продолжаем изучать ситуацию, многое в этом вопросе будет зависеть от решений общего собрания BWF, которое пройдет в конце апреля в Китае», — сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной федерации бадминтона России.

Всемирная федерация бадминтона (BWF) в конце августа выступила с заявлением, что спортсменам из России и Белоруссии будет разрешено участвовать в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов в турнирах начиная с 26 февраля 2024 года.

Российские бадминтонисты из-за пропуска двух предыдущих сезонов лишены возможности претендовать на путевки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Источник: ТАСС
0
Читайте также
В КХЛ определяются финалисты плей-офф
Касаткина заявила о готовности выступить на Олимпиаде в Париже
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Две шайбы в меньшинстве, травма Фукале и +1 для Ярославля. Что произошло в матче «Локомотив» - «Трактор»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Популярное видео
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
Травма Зака Фукале помогла «Локомотиву» победить
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» подписал контракт с Сергеем Звягиным
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Продолжит ли Ротенберг работу главным тренером СКА?
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Губерниев об отказе Чикуновой участвовать в Играх-2024: «Я уважаю этот выбор, но ее время, к сожалению, уходит»
Чикунова объявила, что пропустит Олимпиаду в Париже
Сорокин назвал несправедливым запрет МОК на участие россиян в церемонии открытия Олимпиады
Олимпийский призер по стрельбе из лука Осипова объяснила отказ от участия в Играх-2024
Сорокин — об участии российских спортсменов в Олимпиаде: «Не считаю правильным подписывать противозаконные документы»
Валуев: «Спортсмены Крыма любят Родину, на деле это доказывают. Их решение необходимо уважать!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В федерации бадминтона России прокомментировали приостановку членства в BWF
Новости
RSS RSS
Все новости