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Российские бадминтонисты смогут выступить на международных соревнованиях с 26 февраля 2024 года

Руслан Минаев
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Фото Global Look Press

Всемирная федерация бадминтона (BWF) допустила российских спортсменов к международным соревнованиям под своей эгидой, сообщает пресс-служба BWF.

Отмечается, что российские и белорусские бадминтонисты смогут участвовать в турнирах в качестве нейтральных спортсменов начиная с 26 февраля 2024 года.

Всемирная федерация бадминтона в начале марта 2022 года объявила о запрете российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, также были отменены все запланированные на 2022 год международные турниры в России и Белоруссии.

20 апреля BWF приняла решение продлить отстранение россиян и белорусов.

О намерении BWF вернуться к вопросу допуска россиян сообщалось в мае этого года.

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