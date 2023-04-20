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Сегодня, 13:34

Всемирная федерация бадминтона не допустила Россию к отбору на Олимпиаду-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Совет Всемирной федерации бадминтона (BWF) продлил отстранение российских и белоурсских спортсменов от соревнований под эгидой организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу BWF.

Следовательно, Россия и Белоруссия не смогут принять участие в квалификации к Олимпиаде 2024 года в Париже.

«BWF сохранила отстранение российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц от участия в любых международных турнирах под эгидой организации, — говорится в заявлении. — Решение принято по итогам заседания совета BWF. Эта позиция отражает намерение организации сохранить целостность соревнований и обеспечить безопасность спортсменов».

Всемирная федерация бадминтона в начале марта 2022 года объявила о запрете российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях, также были отменены все запланированные на 2022 год международные турниры в России и Белоруссии.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Источник: ТАСС
Олимпиада
МОК
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