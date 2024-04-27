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Всемирная федерация бадминтона рассмотрит вопрос продления санкций в отношении России

Сергей Разин
корреспондент
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Всемирная федерация бадминтона (BWF) обсудит вопрос продления приостановки членства Национальной федерации бадминтона России (НФБР).

«27 апреля в Китае пройдет общее собрание BWF, на котором в том числе будет рассмотрен и вопрос о возможности продления приостановки членства Национальной федерации бадминтона России в BWF. Нашу федерацию в Чэнду представляет председатель совета НФБР Андрей Антропов, который намерен выступить перед делегатами общего собрания. Перед этим он встречался с представителями разных делегаций», — приводит ТАСС заявление пресс-службы BWF.

Совет BWF объявил о приостановлении членства НФБР 30 ноября 2023 года в связи с включением в состав НФБР федераций бадминтона ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Источник: https://tass.ru/sport/20669293
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