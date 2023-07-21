В бадминтоне установлены два новых мировых рекорда скорости полета волана

Официальный сайт Yonex сообщил об установлении в бадминтоне двух мировых рекордов в скорости полета волана, зарегистрированных Книгой рекордов Гиннеса.

Рекордсменом среди мужчин стал парный игрок из Индии Сатвиксайрадж Ранкиредди, который смог разогнать волан до скорости 565 км/ч (предыдущий рекорд был установлен в 2013 году и составлял 493 км/ч).

«Мы хорошо знаем этого индийского игрока, потому что тренировались вместе с ним перед Олимпийскими играми в Токио. Уже в те годы он был достаточно атлетичен и очень правильно разгонял ракетку по биомеханике, что присуще индийским игрокам. Но, конечно, на стороне этих рекордов была не только техника и атлетизм игроков, но и технологии — ракетки, которые они использовали, имеют особую эластичность стержня, которая разгоняет дополнительно головку ракетки. Получается словно выстрел из рогатки. Конечно, применение таких ракеток на корте связано со стилем игроков, но в любом случае при установке рекорда они себя уже проявили», — приводит пресс-служба Федерации бадминтона России слова главного тренера сборной России Клавдии Майоровой.

Малазийка Тан Перли смогла достичь скорости 438 км/ч и стала первой женщиной в этой категории в Книге рекордов.